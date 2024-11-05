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Петербургский дневник

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Сикорский: вопрос уничтожения ракет ВС РФ могут обсудить на уровне НАТО

Сикорский: вопрос уничтожения ракет ВС РФ могут обсудить на уровне НАТО

Польша может создать беспилотную зону на западе Украины Вопрос ликвидации польскими военными российских ракет, выпускаемых в сторону Украины, могут обсудить на будущей неделе на уровне НАТО, заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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