Сикорский: вопрос уничтожения ракет ВС РФ могут обсудить на уровне НАТО

Польша может создать беспилотную зону на западе Украины Вопрос ликвидации польскими военными российских ракет, выпускаемых в сторону Украины, могут обсудить на будущей неделе на уровне НАТО, заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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