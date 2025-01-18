🚠 Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать 20 и 21 января Понедельник и вторник — плановые выходные дни, сообщили в Telegram-канале туристического центра горного парка.
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🚠 Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать 20 и 21 января Понедельник и вторник — плановые выходные дни, сообщили в Telegram-канале туристического центра горного парка.