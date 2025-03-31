Жизненные кризисы глазами астролога Вы никогда не задумывались о том, что понятие «кризис» не так однозначно, как кажется на первый взгляд? Что его деструктивное влияние тоже не так однозначно? А вдруг он важен и является неотъемлемой частью всех необратимых процессов? Если рассматривать кризис не в формате глобальной истории, а на уровне простого человеческого понимания, то каждый чувствует его по-своему.