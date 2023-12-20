Майор ЦАХАЛ рассказал о сроках зачистки севера Газы

Операция по зачистке на севере сектора Газа продлится еще несколько месяцев. Об этом рассказал в интервью «Известиям» майор, заместитель командира танкового батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Алексей (фамилия не раскрывается по просьбе израильской армии).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии