Майор ЦАХАЛ рассказал о сроках зачистки севера Газы

Операция по зачистке на севере сектора Газа продлится еще несколько месяцев. Об этом рассказал в интервью «Известиям» майор, заместитель командира танкового батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Алексей (фамилия не раскрывается по просьбе израильской армии).