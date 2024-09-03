Собянин: «Город идей» собрал предложения москвичей о культурной жизни Москвы

Более полумиллиона москвичей присоединились к платформе «Город идей» Платформа «Город идей» активно работает над созданием комфорта в Москве, к которой за десять лет присоединились более полумиллиона жителей.
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