У берегов Приморья нашли советскую подлодку

Ее нашли дне залива Петра Великого, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».В Тихоокеанском флоте сообщили, что, возможно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49», связь с которой была потеряна летом 1941 года.