У берегов Приморья нашли советскую подлодку

Ее нашли дне залива Петра Великого, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».В Тихоокеанском флоте сообщили, что, возможно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49», связь с которой была потеряна летом 1941 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии