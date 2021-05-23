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Евросоюз приостановил ратификацию инвестиционного соглашения с Китаем

Евросоюз приостановил ратификацию инвестиционного соглашения с Китаем

Президент Южной Кореи отправился с визитом в США, в Мьянме участились теракты и столкновения с этническими группировками Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о приостановке ратификации инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем, налаживании диалога между Филиппинами и КНР по Южно-Китайскому морю, визите в США президента Южной Кореи и его первой встрече с Джо Байденом, столкновениях вооруженных сил Мьянмы с этническими группировками и новой тактике бывших протестующих, а также борьбе с терроризмом на Филиппинах и в Малайзии.

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