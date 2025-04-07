Экологическую ситуацию в связи с судоходной отраслью обсудят на саммите ООН

Экологическую ситуацию в связи с судоходной отраслью решили обсудить 176 государств-членов Международной морской организации (ИМО), морского подразделения Организации Объединённых Наций, 7 апреля сообщает The Brussels Times.
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