Сахалинские артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» в ходе боевого дежурства уничтожили командный пункт и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).
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