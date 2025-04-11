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Разумовский вестник

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Бескетболисты из Тимирязевского взяли «серебро» российского первенства

Спортсмены Академии Баскетбола Тимофей Шошин, Владимир Мельников (оба из спортшколы «Тимирязевская), Виталий Волков («Динамо»), Владимир Мирзляков («Глория), а также тренер СШОР «Тимирязевская» Владимир Ферябников в составе второй сборной стали серебряными призерами Первенства России среди юниоров 2008 года рождения.

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