Ситуация в Судже не позволяет провести там пасхальные богослужения

КУРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Обстановка в Судже Курской области, которая после освобождения от Вооруженных сил Украины продолжает подвергаться интенсивным обстрелам, не позволяет провести пасхальные богослужения в городе.
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