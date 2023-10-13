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Боррель заявил, что Евросоюз не признаёт независимость Тайваня

Боррель заявил, что Евросоюз не признаёт независимость Тайваня

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в статье для South China Morning Post заявил, что ЕС не признает независимость Тайваня, но выступает за связи с ним.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Против &quot;хозяина&quot; попер.Бидон сейчас возбудится. Хотя ,с другой стороны,а что мог сказать этот плешивый старый испанский Дон,для китайской газеты.Что Евросоюз всецело поддерживает независимость Тайваня и осуждает действия КНР? Чтобы Китай тут же обвалил слабодышащий китайский рынок? Так что все по-делуне обидел мировую державу,при этом слегка лизнув американскому протеже Тайваню.
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18 час.
Владимир Алтайцев
Ой, можно подумать, что оБорзель открытие сделал. С 1949 года  не признают официально, зато  торгуют с ним на сотни миллиардов  в год
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15 час.
туся петрова
Ох ,,,,подумал  бы  об  Аллах  что  они  не  простят    В  Европе..............................  !!!!
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