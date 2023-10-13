Боррель заявил, что Евросоюз не признаёт независимость Тайваня

Виктор Тимошевский

Против "хозяина" попер.Бидон сейчас возбудится. Хотя ,с другой стороны,а что мог сказать этот плешивый старый испанский Дон,для китайской газеты.Что Евросоюз всецело поддерживает независимость Тайваня и осуждает действия КНР? Чтобы Китай тут же обвалил слабодышащий китайский рынок? Так что все по-делуне обидел мировую державу,при этом слегка лизнув американскому протеже Тайваню.