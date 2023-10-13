Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в статье для South China Morning Post заявил, что ЕС не признает независимость Тайваня, но выступает за связи с ним.
Боррель заявил, что Евросоюз не признаёт независимость Тайваня
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Против "хозяина" попер.Бидон сейчас возбудится. Хотя ,с другой стороны,а что мог сказать этот плешивый старый испанский Дон,для китайской газеты.Что Евросоюз всецело поддерживает независимость Тайваня и осуждает действия КНР? Чтобы Китай тут же обвалил слабодышащий китайский рынок? Так что все по-делуне обидел мировую державу,при этом слегка лизнув американскому протеже Тайваню.
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18 час.
Владимир Алтайцев
Ой, можно подумать, что оБорзель открытие сделал. С 1949 года не признают официально, зато торгуют с ним на сотни миллиардов в год
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15 час.
туся петрова
Ох ,,,,подумал бы об Аллах что они не простят В Европе.............................. !!!!
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12 час.
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