Гангста и рэп: фильм «Золото Рейна» показал нестандартный путь к успеху

Рэп, деньги, два ствола. Турецкий мэтр Фатих Акин, собрав за свою почти 30-летнюю карьеру награды крупнейших кинофестивалей, бросил вызов Гаю Ричи и снял хулиганский, совершенно не фестивальный фильм, который, кажется, призван взбесить всех: европейцев, иммигрантов, музыкантов, да и поклонников самого Акина.