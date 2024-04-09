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Гангста и рэп: фильм «Золото Рейна» показал нестандартный путь к успеху

Гангста и рэп: фильм «Золото Рейна» показал нестандартный путь к успеху

Рэп, деньги, два ствола. Турецкий мэтр Фатих Акин, собрав за свою почти 30-летнюю карьеру награды крупнейших кинофестивалей, бросил вызов Гаю Ричи и снял хулиганский, совершенно не фестивальный фильм, который, кажется, призван взбесить всех: европейцев, иммигрантов, музыкантов, да и поклонников самого Акина.

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