В музее политической истории России открывается новая выставка

Экспозицию «Великая, Малая, Белая… Приурочена к 370-летию Переяславской рады» можно посетить с 29 ноября В Петербурге в музее политической истории России 29 ноября начинает работу выставка «Великая, Малая, Белая… Приурочена к 370-летию Переяславской рады».
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