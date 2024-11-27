В музее политической истории России открывается новая выставка

Экспозицию «Великая, Малая, Белая… Приурочена к 370-летию Переяславской рады» можно посетить с 29 ноября В Петербурге в музее политической истории России 29 ноября начинает работу выставка «Великая, Малая, Белая… Приурочена к 370-летию Переяславской рады».