The Eurasian Times: Гешефтмахер Зеленский впаривает Трампу литий, которого у Киева давно нет

Алексей Горшков

Трамп - БАРЫГА, прежде всего - уж "левыми" сделками его не проведёшь, именно в плане бизнеса - он как "рыба в воде"! Он, конечно, "ради красного словца" может глупость ляпнуть НА ПУБЛИКУ, но, прорабатывая КОНКРЕТНО коммерческую сделку, будет уж рассматривать её "под мелкоскопом"! И ПЕРВОЕ же, над чем он не сможет не задуматься - ПОЧЕМУ НИ ПРИ СССР, НИ БОЛЕЕ, ЧЕМ ЗА 30 ЛЕТ "НЕЗАЛЕЖНОСТИ" эти месторождения НЕ РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ ?! Значит - было элементарно НЕВЫГОДНО !!! А Зеленскому и его команде я не завидую - попытаться Трампа "развести"! Тот сам всех "купит и продаст"! А уж принимая во внимание его злопамятность...