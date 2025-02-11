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The Eurasian Times: Гешефтмахер Зеленский впаривает Трампу литий, которого у Киева давно нет

The Eurasian Times: Гешефтмахер Зеленский впаривает Трампу литий, которого у Киева давно нет

  Россия уже контролирует 70% украинских запасов полезных ископаемых Идея «литиевой сделки» между США и Украиной возникла вовсе не в администрации Дональда Трампа.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Остап Бендер хохляцкого разлива
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1 д.
Алексей Горшков
Трамп - БАРЫГА, прежде всего - уж &quot;левыми&quot; сделками его не проведёшь, именно в плане бизнеса - он как &quot;рыба в воде&quot;! Он, конечно, &quot;ради красного словца&quot; может глупость ляпнуть НА ПУБЛИКУ, но, прорабатывая КОНКРЕТНО коммерческую сделку, будет уж рассматривать её &quot;под мелкоскопом&quot;! И ПЕРВОЕ же, над чем он не сможет не задуматься - ПОЧЕМУ НИ ПРИ СССР, НИ БОЛЕЕ, ЧЕМ ЗА 30 ЛЕТ &quot;НЕЗАЛЕЖНОСТИ&quot; эти месторождения НЕ РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ ?! Значит - было элементарно НЕВЫГОДНО !!! А Зеленскому и его команде я не завидую - попытаться Трампа &quot;развести&quot;! Тот сам всех &quot;купит и продаст&quot;! А уж принимая во внимание его злопамятность...
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1 д.
Галина Смирнова
На златые наши горы Обратите светлый взор! Потому что клоун Зеля - Не халявщик, а партнёр! 😁😁😁
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20 час.
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