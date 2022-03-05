Поющие бизнесмены, или как за два месяца научиться попадать в ноты: проект "Две звезды"

Уникальное музыкальное шоу, в котором непрофессиональные вокалисты собрались на одной сцене, чтобы исполнить заветную мечту — превзойти самого себя и спеть так, как никогда раньше, прошло в пятницу, 4 марта, в Уссурийске в ресторане "Палатиум".
Популярные статьи
- Петербургское «Яблоко» анонсировало акцию памяти Немцова и подало заявку на антивоенный митинг. Обновлено
- Дудь выпустил интервью с Борисом Акуниным — о Путине и боевых действиях в Украине
- В России заблокировали сайты New Times, «Настоящего времени», «Крым.Реалий», «Украинской правды», «Интерфакс.Украины», «Корреспондента» и «Гордона»
Свежие комментарии