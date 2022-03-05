Поющие бизнесмены, или как за два месяца научиться попадать в ноты: проект "Две звезды"

Уникальное музыкальное шоу, в котором непрофессиональные вокалисты собрались на одной сцене, чтобы исполнить заветную мечту — превзойти самого себя и спеть так, как никогда раньше, прошло в пятницу, 4 марта, в Уссурийске в ресторане "Палатиум".