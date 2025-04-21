В Сочи рыбаки освободили двух молодых азовок из ставника: дельфины в стрессе не могли найти выход

В рыболовецкие сети попали две молодые особи дельфинов, которые сильно испугались западни.Вылов рыбы – важный промысел в Сочи, и рыбаки устанавливают ставники или ставные неводы поблизости от берега, чтобы запастись добычей.
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