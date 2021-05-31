Аукцион невиданной щедрости

«Ноутбуки, часы и фотография Любови Соболь. Приставы распродают имущество ФБК в пользу Пригожина», Под таким заголовком вышла статья на портале Знак Осталось только добавить – всё, что нажито непосильным трудом… "В Москве судебные приставы начали продавать имущество Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) в пользу компании «Московский школьник», которая, по данным СМИ, принадлежит прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину.
Популярные статьи
- США заявили протестное недовольство в адрес России в связи с "недопустимо жестким прессингом" эсминца "Лабун" в Черном море
- Внезапное и дерзкое требование Лондона встретили единственным вопросом: «А Россия просила?!»
- Такого "сюрприза" от Шойгу НАТО не ожидали. Нечего было проводить учения у российских границ
Свежие комментарии