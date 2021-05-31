Аукцион невиданной щедрости

«Ноутбуки, часы и фотография Любови Соболь. Приставы распродают имущество ФБК в пользу Пригожина», Под таким заголовком вышла статья на портале Знак Осталось только добавить – всё, что нажито непосильным трудом… "В Москве судебные приставы начали продавать имущество Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) в пользу компании «Московский школьник», которая, по данным СМИ, принадлежит прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину.