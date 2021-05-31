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Аукцион невиданной щедрости

Аукцион невиданной щедрости

«Ноутбуки, часы и фотография Любови Соболь. Приставы распродают имущество ФБК в пользу Пригожина», Под таким заголовком вышла статья на портале Знак  Осталось только добавить – всё, что нажито непосильным трудом… "В Москве судебные приставы начали продавать имущество Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) в пользу компании «Московский школьник», которая, по данным СМИ, принадлежит прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину.

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Сергей Акшенцев
Отпетрушить этих либерастов ведать время пришло..
Игорь Тихонов
Неужели лечение в Германии стоит всего 107 тыс, причем не евро, не долларов, а рублей???
Стас Гулинов
Было б чего лечить... Может и лечили бы, и счет бы вставили... А тут счет за пребывание в хорошем отеле...
Игорь Тихонов
Так все равно дешево... :) :) :) Может, блат имелся!!! :) :) :)
Стас Гулинов
И да))) Или ранее бронирование)))
Стас Гулинов
раннее))
Ночной кошмар
Три магнитофона, три кожанных куртки...)))
Andrey Korolkevic
Хай живут долго,долго....и платят,платят...У Соболихи папахен знатный аферюга,деньги есть.

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