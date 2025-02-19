Заманчивое предложение для Лукашенко от Трампа: Посоветуется ли Минск с Кремлём?

19,2 тыс прочтений Вчера Американская новостная газета New York Times со ссылкой на анонимные источники из Белого Дома сообщает о заключении некой «грандиозной сделки» между Дональдом Трампом и Лукашенко.
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