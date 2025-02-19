МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    Да, есть большая вероятность, что с Трампом или Маском произойдет что-то похожее с Кеннеди...В США вновь терак...
  • Влад Владимиров
    Когда к своему народу ты сам относишься как к быдлу, то ожидать иной ответной реакции от него ты сам уже не вправе......Я ошибся в страте...
  • Лев Добрый
    У них крылья есть!😜👈🤪"Друзья Шойгу" за...

Заманчивое предложение для Лукашенко от Трампа: Посоветуется ли Минск с Кремлём?

Заманчивое предложение для Лукашенко от Трампа: Посоветуется ли Минск с Кремлём?

19,2 тыс прочтений Вчера Американская новостная газета New York Times со ссылкой на анонимные источники из Белого Дома сообщает о заключении некой «грандиозной сделки» между Дональдом Трампом и Лукашенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Лукашенко непредсказуем, от него можно ожидать всё!😱😜👈
Ответить
1 д.
наверх