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Царьград

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Анна Пересильд ответила на критику в соцсетях советом родственникам

Анна Пересильд ответила на критику в соцсетях советом родственникам

Анна Пересильд, дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя, сталкивается с критикой в соцсетях. Она сохраняет уверенность и советует тем, кто страдает от негатива, обращаться за поддержкой к семье и друзьям, уделяя внимание саморефлексии.

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