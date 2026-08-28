Анна Пересильд ответила на критику в соцсетях советом родственникам

Анна Пересильд, дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя, сталкивается с критикой в соцсетях. Она сохраняет уверенность и советует тем, кто страдает от негатива, обращаться за поддержкой к семье и друзьям, уделяя внимание саморефлексии.