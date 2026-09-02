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Царьград

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В Индии с беременной женщиной-блогером расправились, привязав к дереву

В Индии с беременной женщиной-блогером расправились, привязав к дереву

Жертва преступников получила тяжёлые ожоги и спустя полтора месяца скончалась в больнице.В Индии полиция ищет преступников, которые похитили известного блогера Манджит Каур в штате Пенджаб, привязали её к дереву и подожгли.

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