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Bessent Announces EU 'Officially Joined' Operation Economic Outcast Against Iran

Bessent Announces EU 'Officially Joined' Operation Economic Outcast Against Iran US Treasury Secretary Scott Bessent announced on X Friday that the EU has "officially joined" Operation Economic Outcast, the sweeping US sanctions campaign to cut Iran out of the international banking system and completely isolate it from the global economy.

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