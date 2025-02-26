Важный визит в провинцию Шэньси специального представителя президента РФ

РОССИЯ- КИТАЙ. МОСКВА – ШЭНЬСИ Специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Юрьевич Титов 27 и 28 февраля будет находиться с деловым визитом в Китайской Народной Республике.
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