Важный визит в провинцию Шэньси специального представителя президента РФ

РОССИЯ- КИТАЙ. МОСКВА – ШЭНЬСИ Специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Юрьевич Титов 27 и 28 февраля будет находиться с деловым визитом в Китайской Народной Республике.