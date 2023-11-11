Глава Турции Реджеп Эрдоган посетит ФРГ и обсудит с руководителем немецкого правительства Олафом Шольцем ситуацию, сложившуюся в секторе Газа.
Эрдоган посетит Германию и обсудит с Шольцем ситуацию в секторе Газа
Комментарии
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Аким Воземчук
Похоже бывшая турецкая провинция Германия исчерпала демографический ресурс.В Берлине большинство граждан до 18 лет это турецкие дети и так по всей Германии.К концу столетия административная карта Европы гарантированно сменит административно- этнические границы .21 век это век возрождения Османской империи.Это не мои рассуждения и догадки ,это выкладки экспертов ООН по народонаселению,хотя и без этих выводов ,население Германии начало изучать турецкий язык.
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