Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Наивность - это распространенная разновидность идиотизма. Жить одними иллюзиями способны лишь неадекваты. Ничего хор...Президент Зурабиш...
  • федор
    Пришло время навалить тебе на клык утырок!Экс-генсек НАТО Р...
  • Нургуль Калыгулова
    АГА . РАЗБЕЖАЛИСЬ В ЕВРОСОЮЗ!! В ПРЕДБАННИКЕ  АСЕ СИДЕТЬ БУДЕТЕ!!Президент Зурабиш...

Эрдоган посетит Германию и обсудит с Шольцем ситуацию в секторе Газа

Эрдоган посетит Германию и обсудит с Шольцем ситуацию в секторе Газа

Глава Турции Реджеп Эрдоган посетит ФРГ и обсудит с руководителем немецкого правительства Олафом Шольцем ситуацию, сложившуюся в секторе Газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аким Воземчук
Похоже бывшая турецкая провинция Германия исчерпала демографический ресурс.В Берлине большинство граждан до 18 лет  это турецкие дети и так по всей Германии.К концу столетия административная карта Европы гарантированно сменит административно- этнические границы .21 век  это век возрождения Османской империи.Это не мои рассуждения и догадки ,это выкладки экспертов ООН по народонаселению,хотя и без этих выводов ,население Германии начало изучать турецкий язык.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх