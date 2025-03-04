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«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 46 раз вышла в эфир в феврале

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 46 раз вышла в эфир в феврале

Минувший месяц стал месяцем высокой активности для радиостанции, за которой следят по всему миру.Так называемая «радиостанция Судного дня» или как её ещё называют «Жужжалка» резко активизировалась в прошлом месяце — радиомолчание прерывалось 46 раз, а рекордное количество — 25 сообщений — прозвучало 12 февраля.

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