«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 46 раз вышла в эфир в феврале

Минувший месяц стал месяцем высокой активности для радиостанции, за которой следят по всему миру.Так называемая «радиостанция Судного дня» или как её ещё называют «Жужжалка» резко активизировалась в прошлом месяце — радиомолчание прерывалось 46 раз, а рекордное количество — 25 сообщений — прозвучало 12 февраля.