Apple нашла альтернативу дорогим чипам Nvidia

Apple утверждает, что ее языковые модели искусственного интеллекта натренированы на чипах Google. Речь идет о процессорах Tensor Processing Unit (TPU), разработанных Google для обработки нейронных сетей с использованием TensorFlow (бесплатной библиотеки программного обеспечения с открытым исходным кодом для искусственного интеллекта и машинного обучения).