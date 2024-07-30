Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Apple нашла альтернативу дорогим чипам Nvidia

Apple нашла альтернативу дорогим чипам Nvidia

Apple утверждает, что ее языковые модели искусственного интеллекта натренированы на чипах Google. Речь идет о процессорах Tensor Processing Unit (TPU), разработанных Google для обработки нейронных сетей с использованием TensorFlow (бесплатной библиотеки программного обеспечения с открытым исходным кодом для искусственного интеллекта и машинного обучения).

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