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в ГБУЗ ТОКОД прошел мастер-класс по биопсии сторожевых лимфоузлов

в ГБУЗ ТОКОД прошел мастер-класс по биопсии сторожевых лимфоузлов

В ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» прошел мастер-класс по биопсии сторожевых лимфоузлов.

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