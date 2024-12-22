⚡Рубрика "В Госдуме предложили" Рассчитывать размер алиментов необходимо исходя из общей суммы поступлений на банковские счета, а не размера официальной зарплаты.
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⚡Рубрика "В Госдуме предложили" Рассчитывать размер алиментов необходимо исходя из общей суммы поступлений на банковские счета, а не размера официальной зарплаты.