Вскоре начнутся учения нестратегических (тактических) ядерных сил (ТЯО) Южного военного округа.На фоне продолжающегося обрушения фронта ВСУ даже самым тупым западным политикам стало уже очевидно, что финал близок.
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