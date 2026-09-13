Third measles death reported in Pennsylvania amid ongoing outbreak

A death from measles has been reported in western Pennsylvania, the third fatality in the state's ongoing measles outbreak in recent months.
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