Будущее Украины решается на американских выборах, а не на фронте — Фукуяма

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Итог вооруженного конфликта на территории бывшей Украины будет зависеть не столько от противостояния на фронте, сколько от битвы в американской политике, заявил один из самых известных политологов и философов современности Фрэнсис Фукуяма.