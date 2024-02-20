Будущее Украины решается на американских выборах, а не на фронте — Фукуяма

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Итог вооруженного конфликта на территории бывшей Украины будет зависеть не столько от противостояния на фронте, сколько от битвы в американской политике, заявил один из самых известных политологов и философов современности Фрэнсис Фукуяма.
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