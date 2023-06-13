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В районе столкновения танкеров с нефтью под Иркутском ввели режим ЧС

В районе столкновения танкеров с нефтью под Иркутском ввели режим ЧС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киренском районе, где накануне вечером столкнулись два танкера и произошел разлив нефтепродуктов в акваторию реки Лены.

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