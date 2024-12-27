«Магнитка» рассталась с нападающим Скоттом Уилсоном

Магнитогорский «Металлург» отказался от канадского форварда. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», нападающий Скотт Уилсон отправился в уфимский «Салават Юлаев» взамен на денежную компенсацию.
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