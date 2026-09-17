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Энергия для всего человечества на 50 тысяч лет: американский стартап хочет добывать уран прямо из морской воды

Энергия для всего человечества на 50 тысяч лет: американский стартап хочет добывать уран прямо из морской воды

Американский стартап привлек $7 млн на новую технологию Американский стартап Fluxnium разрабатывает технологию извлечения растворенного урана непосредственно из морской воды.

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