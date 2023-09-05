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Под Навлей водитель иномарки врезался в эвакуатор с трактором и погиб

Под Навлей водитель иномарки врезался в эвакуатор с трактором и погиб

По предварительной информации, 67-летний водитель Mitsubishi Carisma двигался со стороны села Селище, при обгоне через сплошную линию разметки Лады Гранты, которым управлял 35-летний водитель, выехал на встречную и столкнулся с Mercedes Atego, кот .

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