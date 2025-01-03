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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Capcom планирует представить более интересные новости о сиквеле Okami как можно с...

Capcom планирует представить более интересные новости о сиквеле Okami как можно с...

Capcom планирует представить более интересные новости о сиквеле Okami как можно скорееМало кто мог предположить, что в скором времени мы получим полноценное продолжение Okami, но на церемонии The Game Awards в декабре Capcom объявила, что культовая приключенческая экшен-игра действительно получит продолжение, а режиссер оригинальной игры Хидеки… источник#Capcom #Okami.

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