Capcom планирует представить более интересные новости о сиквеле Okami как можно с...

Capcom планирует представить более интересные новости о сиквеле Okami как можно скорееМало кто мог предположить, что в скором времени мы получим полноценное продолжение Okami, но на церемонии The Game Awards в декабре Capcom объявила, что культовая приключенческая экшен-игра действительно получит продолжение, а режиссер оригинальной игры Хидеки… источник#Capcom #Okami.