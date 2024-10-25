Морпехи ЧФ уничтожили колонну из 20 единиц техники ВСУ в Курской области

Действующий под позывным «Коловрат» морпех группы Вооружённых сил Российской Федерации «Север» проинформировал о том, что военнослужащим удалось разгромить крупную колонну транспорта ВС киевского режима на территории Курской области.
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