Столтенберг обвинил Евросоюз в невыполнении обещания перед Украиной

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО, заявил, что Европейский союз пообещал Украине 1 миллион снарядов и «даже близко не выполнил свое обещание».
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