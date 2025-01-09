Дмитрий Зярко, недавно ставший первым вице-мэром Томска, может вернуться в Омск ради новой должности.
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Дмитрий Зярко, недавно ставший первым вице-мэром Томска, может вернуться в Омск ради новой должности.