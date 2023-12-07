Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в Подмосковье, сообщил телеканал РЕН со ссылкой на источник.
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы
Комментарии
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Mustafa Пахомов
Видимо никакого руководства страной у нас нет..... После того что они вытворяют в России, - по всей украине должны находитт трупы бандеровцев и прочих, давайте начнем с Кулеба..... Или шкура тонка?!
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15 час.
Волков Владимир
А в 1941 году нужно было построить концлагеря с газовыми камерами? Не нужно уподобляться бандерлогам. Россия -не страна террористов, как Украина и США. Если бы у нас не было руководства страной, то мы бы уже скатились до уровня чубатых скотов.
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14 час.
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