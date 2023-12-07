В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы

Видимо никакого руководства страной у нас нет..... После того что они вытворяют в России, - по всей украине должны находитт трупы бандеровцев и прочих, давайте начнем с Кулеба..... Или шкура тонка?!

Волков Владимир

А в 1941 году нужно было построить концлагеря с газовыми камерами? Не нужно уподобляться бандерлогам. Россия -не страна террористов, как Украина и США. Если бы у нас не было руководства страной, то мы бы уже скатились до уровня чубатых скотов.