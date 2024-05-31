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Громкое предупреждение Путина: "Майор Гром" раскрыл цель русских "Кинжалов" на Яворовском полигоне

Громкое предупреждение Путина: "Майор Гром" раскрыл цель русских "Кинжалов" на Яворовском полигоне

Фото: mil.ruСегодня 3,3K прочитали На поражённом объекте располагался секретный центр НАТО. Именно на него было нацелено гиперзвуковое оружие.

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