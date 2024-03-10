В США оценили отсутствие «Арматы» в зоне СВО

После тяжелых потерь, которые понес парк бронетехники западного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия может позволить себе сохранить танки «Армата» для будущих конфликтов, пишет Military Watch Magazine.
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