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Дежурная часть «Вести Крым»: выпуск 02.11.2024

Дежурная часть «Вести Крым»: выпуск 02.11.2024

Иностранные шпионы, наркодиллеры и автоугонщик, попавший в ДТП через 500 метров Какие ещё инциденты произошли в Крыму на этой неделе? О всех ЧП на полуострове расскажет Эдуард Здоров в новом выпуске нашей постоянной рубрики «Дежурная часть».

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