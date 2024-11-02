Дежурная часть «Вести Крым»: выпуск 02.11.2024

Иностранные шпионы, наркодиллеры и автоугонщик, попавший в ДТП через 500 метров Какие ещё инциденты произошли в Крыму на этой неделе? О всех ЧП на полуострове расскажет Эдуард Здоров в новом выпуске нашей постоянной рубрики «Дежурная часть».