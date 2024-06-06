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Макдэвид о Мэттью Ткачаке: «Отличный хоккеист. Умный, эффективный, понимает, как играть на грани фола. Он хорош в этом»

«Эдмонтон» сыграет против «Флориды» в финале Кубка Стэнли-2024. «Они оба мне очень хорошо знакомы. Никаких сюрпризов.

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