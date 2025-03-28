Стало известно, кто победил в финале шоу «Один в один»

На канале «Россия» завершился шестой сезон популярного музыкального гранд-шоу перевоплощений. Члены жюри шоу «Один в один!» Телеканал «Россия»Накануне вечером на канале «Россия» разгорелась нешуточная битва.
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