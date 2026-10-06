Путин разрешил реорганизацию и продажу «Юникредит банка»

Президент РФ подписал распоряжение, которое позволяет итальянской UniCredit провести реорганизацию «Юникредит банка» и продать часть его бизнеса инвесторам.
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