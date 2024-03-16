Блейк Лайвли раскритиковали за троллинг Кейт Миддлтон на фоне скандала с фотошопом

Блейк Лайвли подверглась критике со стороны своих подписчиков из-за новой публикации в соцсетях. Дело в том, что актриса выложила в своем инстаграме* серию снимков в целях продвижения ее бренда напитков Betty Buzz, однако на первом кадре из подборки любой интернет-пользователь без труда сможет распознать элементы фотошопа.