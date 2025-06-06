Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Начальник расчета ЗРК С-300 за полгода сбил 8 управляемых авиабомб

КУРСК, 6 июня. /ТАСС/. Начальник расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 с позывным Шейх, закончив обучение в военной академии сразу же отправился выполнять боевые задачи в зону СВО, и за полгода сбил восемь управляемых авиационных бомб.

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