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Названы бренды самых надежных китайских автомобилей

Названы бренды самых надежных китайских автомобилей

Среди китайских автоконцернов наиболее сильные позиции по качеству и надёжности занимают Great Wall Motor, Geely, BYD и Chery.

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