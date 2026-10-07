Названы бренды самых надежных китайских автомобилей

Среди китайских автоконцернов наиболее сильные позиции по качеству и надёжности занимают Great Wall Motor, Geely, BYD и Chery.
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