Калужский следователь рассказала о том, что тяжелее всего в расследовании в интервью «Калужским новостям»

Следователь Эльвира Гейдарова рассказала, как воплотила мечту отца, почему преступления против детей воспринимаются острее всего и как недавно направила в прокуратуру резонансное дело о взятке в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии