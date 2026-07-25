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Калужские новости

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Калужский следователь рассказала о том, что тяжелее всего в расследовании в интервью «Калужским новостям»

Калужский следователь рассказала о том, что тяжелее всего в расследовании в интервью «Калужским новостям»

Следователь Эльвира Гейдарова рассказала, как воплотила мечту отца, почему преступления против детей воспринимаются острее всего и как недавно направила в прокуратуру резонансное дело о взятке в особо крупном размере.

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